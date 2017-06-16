Болельщики «Урала» вручили Арапову и Кулакову шмелей ручной работы

Болельщики «Урала» вручили Дмитрию Арапову и Денису Кулакову традиционные призы – Шмели ручной работы.

Арапов был признан лучшим игроком команды в мае, а Кулаков стал лучшим футболистом «Урала» по итогам сезона, за что и получили ценные подарки.

Болельщики пожелали новым обладателям Шмелей держать эту высокую планку и в следующем сезоне, а всей команде – хорошо потренироваться в это межсезонье и добиваться в предстоящем чемпионате и Кубке страны еще более высоких результатов.