Болельщики «Урала» вручили Арапову и Кулакову шмелей ручной работы
Источник: ФК «Урал»Комментарии
Болельщики «Урала» вручили Дмитрию Арапову и Денису Кулакову
традиционные призы – Шмели ручной работы.
Арапов был признан лучшим игроком команды в мае, а Кулаков
стал лучшим футболистом «Урала» по итогам сезона, за что и получили ценные
подарки.
Болельщики пожелали новым обладателям Шмелей держать эту высокую планку и в следующем сезоне, а всей команде – хорошо потренироваться в это межсезонье и добиваться в предстоящем чемпионате и Кубке страны еще более высоких результатов.
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