Погос Галстян: С очень хорошим настроением выходим из отпуска

Главный тренер молодежного состава «Урала» рассказал о том, как команды вышла из отпуска.

«С очень хорошим настроением выходим из отпуска. Ребята успели соскучиться по футболу. Состав у нас пока не поменялся. Мы только возьмем еще ребят 2000 года рождения. 21 июня у нас начнется сбор в «Бажовии». Вот уже после него мы сможем назвать наш состав.

В межсезонье планируем провести товарищеские матчи. Пока ведем переговоры с потенциальными соперниками. Уже точно известно, что 29 июня сыграем с «Уралом-2». Еще хотим провести четыре матча», - приводит слова Галстяна официальный сайт «Урала».