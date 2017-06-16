Погос Галстян: С очень хорошим настроением выходим из отпуска
Источник: ФК «Урал»Комментарии
Главный тренер молодежного состава «Урала» рассказал о том,
как команды вышла из отпуска.
«С очень хорошим настроением выходим из отпуска. Ребята
успели соскучиться по футболу. Состав у нас пока не поменялся. Мы только
возьмем еще ребят 2000 года рождения. 21 июня у нас начнется сбор в «Бажовии».
Вот уже после него мы сможем назвать наш состав.
В межсезонье планируем провести товарищеские матчи. Пока
ведем переговоры с потенциальными соперниками. Уже точно известно, что 29 июня
сыграем с «Уралом-2». Еще хотим провести четыре матча», - приводит слова
Галстяна официальный сайт «Урала».
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