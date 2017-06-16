Черевко продлил контракт со «СКА-Хабаровском»
Источник: ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии
Защитник «СКА-Хабаровска» Александр Черевко продлил контракт
с клубом, сообщает пресс-служба хабаровской команды.
Предстоящий сезон для 29-летнего игрока будет вторым в
карьере, когда он будет защищать цвета хабаровского СКА. Всего за армейцев в первенстве
ФНЛ Александр провел 32 встречи, в которых забил 1 мяч, а также сыграл оба переходных
матча с ФК «Оренбург».
Напоминаем, что накануне отношения с хабаровским клубом
продлили еще четверо игроков: вратарь Александр Криворучко, защитник Исмаил
Эдиев, игроки средней линии – Денис Дедечко и Николай Калинский.
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