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Черевко продлил контракт со «СКА-Хабаровском»

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

Защитник «СКА-Хабаровска» Александр Черевко продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба хабаровской команды.

Предстоящий сезон для 29-летнего игрока будет вторым в карьере, когда он будет защищать цвета хабаровского СКА. Всего за армейцев в первенстве ФНЛ Александр провел 32 встречи, в которых забил 1 мяч, а также сыграл оба переходных матча с ФК «Оренбург».

Напоминаем, что накануне отношения с хабаровским клубом продлили еще четверо игроков: вратарь Александр Криворучко, защитник Исмаил Эдиев, игроки средней линии – Денис Дедечко и Николай Калинский.

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