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Защитник «Интернасьонала» Вильям перешел в «Вольфсбург»

Источник:  ФК «Вольфсбург»Комментарии

Защитник «Интернасьоналя» Вильям стал игроком «Вольфсбурга», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

22-летний бразилец подписал соглашение с «волками», рассчитанное до 2022 года.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах бразильского клуба.

Стоит отметить, что Вильям в составе сборной Бразилии завоевал золото домашних Олимпийских игр в 2016 году.

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