Защитник «Интернасьонала» Вильям перешел в «Вольфсбург»
Источник: ФК «Вольфсбург»Комментарии
Защитник «Интернасьоналя» Вильям стал игроком «Вольфсбурга»,
сообщает официальный сайт немецкого клуба.
22-летний бразилец подписал соглашение с «волками», рассчитанное
до 2022 года.
В минувшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах
бразильского клуба.
Стоит отметить, что Вильям в составе сборной Бразилии завоевал золото домашних Олимпийских игр в 2016 году.
Перейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически