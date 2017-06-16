Полузащитник «Аякса» Классен за 27 млн евро перешел в «Эвертон»
Полузащитник «Аякса» Дави Классен стал игроком «Эвертона»,
сообщает официальный сайт «ирисок».
24-летний игрок сборной Голландии подписал контракт с английским клубом, рассчитанный до июня 2022 года. Стоимость сделки составила 27 миллионов евро.
⚽️ | Want to learn more about our new signing? Here's our @DavyKlaassen profile ➡️ https://t.co/bku7dbNcMS pic.twitter.com/dHZjPMNGh6— Everton (@Everton) 15 июня 2017 г.
Этот трансфер стал вторым в нынешнее межсезонье для «Эвертона»,
ранее клуб из Ливерпуля за 34 миллиона евро купил голкипера «Сандерленда»
Джордана Ли Пикфорда.
В минувшем сезоне хавбек провел 33 матча в национальном чемпионате, забил 14 голов и отдал 9 голевых передач. Также Классен помог амстердамскому клуб выйти в финал Лиги Европы.
Перейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛ