Полузащитник «Аякса» Классен за 27 млн евро перешел в «Эвертон»

Полузащитник «Аякса» Дави Классен стал игроком «Эвертона», сообщает официальный сайт «ирисок».

24-летний игрок сборной Голландии подписал контракт с английским клубом, рассчитанный до июня 2022 года. Стоимость сделки составила 27 миллионов евро.

