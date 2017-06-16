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Полузащитник «Аякса» Классен за 27 млн евро перешел в «Эвертон»

Источник:  ФК «Эвертон»Комментарии

Полузащитник «Аякса» Дави Классен стал игроком «Эвертона», сообщает официальный сайт «ирисок».

24-летний игрок сборной Голландии подписал контракт с английским клубом, рассчитанный до июня 2022 года. Стоимость сделки составила 27 миллионов евро.

Этот трансфер стал вторым в нынешнее межсезонье для «Эвертона», ранее клуб из Ливерпуля за 34 миллиона евро купил голкипера «Сандерленда» Джордана Ли Пикфорда.

В минувшем сезоне хавбек провел 33 матча в национальном чемпионате, забил 14 голов и отдал 9 голевых передач. Также Классен помог амстердамскому клуб выйти в финал Лиги Европы.

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