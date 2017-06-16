Дави Классен: Трудно было оставить «Аякс», но это правильный шаг для меня
Полузащитник «Эвертона» Дави Классен, перешедший из «Аякса»
за 27 миллионов евро, поделился впечатлениями от трансфера в английский клуб.
«Я уже походил вокруг клубной базы, пообщался с хорошими
людьми. А несколько недель назад я общался с главным тренером команды Рональдом
Куманом об «Эвертоне». Личный разговор с тренером вызвал у меня только
положительные эмоции. Он оказался очень честен, мы поговорили о клубе, о том,
как он хочет играть.
Трудно было оставить «Аякс», но это правильный шаг для меня,
теперь я с нетерпением жду своего выхода на поле.
Я игрок атакующего плана, хотел бы играть в более агрессивный
футбол и давить весь матч, хотел бы забивать и создавать моменты и конечно же я
хочу только побеждать», - приводит слова Классена официальный сайт «Эвертона».