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Дави Классен: Трудно было оставить «Аякс», но это правильный шаг для меня

Источник:  ФК «Эвертон»Комментарии

Полузащитник «Эвертона» Дави Классен, перешедший из «Аякса» за 27 миллионов евро, поделился впечатлениями от трансфера в английский клуб.

«Я уже походил вокруг клубной базы, пообщался с хорошими людьми. А несколько недель назад я общался с главным тренером команды Рональдом Куманом об «Эвертоне». Личный разговор с тренером вызвал у меня только положительные эмоции. Он оказался очень честен, мы поговорили о клубе, о том, как он хочет играть.

Трудно было оставить «Аякс», но это правильный шаг для меня, теперь я с нетерпением жду своего выхода на поле.

Я игрок атакующего плана, хотел бы играть в более агрессивный футбол и давить весь матч, хотел бы забивать и создавать моменты и конечно же я хочу только побеждать», - приводит слова Классена официальный сайт «Эвертона».

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