Рональд Куман: Классен привнесет в нашу игру больше творчества и забитых мячей
Источник: ФК «Эвертон»Комментарии
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал
переход Дави Классена из «Аякса» за 27 миллионов евро.
«Я очень рад, что у нас получилось заполучить такого игрока.
Ему всего 24, но он уже имеет большой опыт и является лидером на поле. Он был
капитаном «Аякса» в последних двух сезонах, что показывает его лидерские
качества.
Он трудолюбив и любит атакующую игру, а значит привнесет в
нашу игру больше творчества и забитых мячей.
Его трансфер является очень важным для «Эвертона», я очень
рад, что мы смогли завершить такую сделку в самом начале лета», - приводит
слова Кумана официальный сайт «Эвертона».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически