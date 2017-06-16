Рональд Куман: Классен привнесет в нашу игру больше творчества и забитых мячей

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал переход Дави Классена из «Аякса» за 27 миллионов евро.

«Я очень рад, что у нас получилось заполучить такого игрока. Ему всего 24, но он уже имеет большой опыт и является лидером на поле. Он был капитаном «Аякса» в последних двух сезонах, что показывает его лидерские качества.

Он трудолюбив и любит атакующую игру, а значит привнесет в нашу игру больше творчества и забитых мячей.

Его трансфер является очень важным для «Эвертона», я очень рад, что мы смогли завершить такую сделку в самом начале лета», - приводит слова Кумана официальный сайт «Эвертона».