Чемпионский парад «Голден Стэйт» собрал 1,5 миллиона человек

Генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Тревис Шленк заявил, что клуб постарается удержать в составе форварда Пола Миллсэпа, который с 1 июля станет свободным агентом.

Генеральный менеджер «Атланты»: Попробуем удержать Миллсэпа Генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Тревис Шленк заявил, что клуб постарается удержать в составе форварда Пола Миллсэпа, который с 1 июля станет свободным агентом.