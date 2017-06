Чемпионский парад «Голден Стэйт» собрал 1,5 миллиона человек

В Окленде состоялся парад по случаю победы «Голден Стэйт» в плей-офф НБА.

На улицах города собралось полтора миллиона человек, чтобы поздравить команду с чемпионством.

Now THAT's Strength In Numbers 🏆 #WarriorsParade pic.twitter.com/xiuNcWaL8d