Чемпионский парад «Голден Стэйт» собрал 1,5 миллиона человек
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Окленде состоялся парад по случаю победы «Голден Стэйт» в
плей-офф НБА.
На улицах города собралось полтора миллиона человек, чтобы поздравить команду с чемпионством.
The #WarriorsParade continues... https://t.co/KZNL3azWyk— NBA (@NBA) 15 июня 2017 г.
Now THAT's Strength In Numbers 🏆 #WarriorsParade pic.twitter.com/xiuNcWaL8d— GoldenStateWarriors (@warriors) 16 июня 2017 г.
Напомним, в финальной серии плей-офф «Уорриорз» обыграл «Кливленд»
со счетом 4-2.
Стоит отметить, что прошлогоднее чемпионское шествие «Кливленда»
собрало 1,3 миллиона человек.
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