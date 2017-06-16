«Эвертон» закупился на 60 млн евро, состав «КАМАЗ-мастер» на «Шелковый путь» и переход Сергачева в «Тампу». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.
«Эвертон» заплатил 34 миллиона евро за голкипера «Сандерленда» Джордана Ли Пикфорда, а затем еще 27 миллионов за переход полузащитника «Аякса» Дави Классена.
Английские СМИ заявили, что «Спартак» поборется с «Ньюкаслом» и «Бернли» за защитника «Селтика».
В сферу интересов «Локомотива» попал нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич.
В Италии скончалась женщина, пострадавшая в Турине во время давки при просмотре финала Лиги чемпионов.
«КАМАЗ-мастер» объявил экипажи для участия в ралли «Шелковый путь-2017».
Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в норвежском Осло.
Волейболисты сборной России в матче Мировой лиги переиграли команду Польши.
«Монреаль» обменял защитника Михаила Сергачева в «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Итальянский специалист Клаудио Раньери, приведший «Лестер» в прошлом году к чемпионству, возглавил «Нант».
Видео дня: Чемпионский парад «Голден Стэйт» собрал 1,5 миллиона человек
Фото дня: Креатив от московского метрополитена
Цитата дня: «Бердыев вернет «Рубин» в золотые времена», - Андрей Червиченко.
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