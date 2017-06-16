Александр Васин: Было бы неправильно причислять Россию к фаворитам Евробаскета

Главный тренер женской сборной России Александр Васин рассказал о задачах, которые стоят перед командой на чемпионате Европы.

«Задача-минимум – попадание на чемпионат мира. Если команда не участвует в столь крупных турнирах несколько раз подряд, она выпадает из процесса. Получается, что целые сезоны сборная не собирается вместе. Мы теряем аудиторию, опыт, игроков, вернуть которых потом будет очень тяжело. Поэтому попасть в первую пятерку или шестерку, если выше будет Испания – наша приоритетная задача.

Вообще наша цель – победа в каждой игре. Но после двух столь неудачных чемпионатов Европы было бы неправильно причислять нас к фаворитам. Скорее, сборная России – андердог, что, надеюсь, поможет раскрепостить игроков. Ведь высокая ответственность, боязнь совершить в очередной раз ошибку сковывает и мешает – попадать по кольцу, играть в привычной манере», – приводит слова Васина официальный сайт РФБ.

Напомним, Евробаскет пройдет с 16 по 25 июня в Чехии. На групповом этапе сборная России сыграет с Латвией (16 июня), Бельгией (17 июня) и Черногорией (19 июня).

Победитель группы напрямую выходит в четвертьфинал, вторая и третья команды сыграют в квалификации к четвертьфиналу.