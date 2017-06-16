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Нигматуллин стал игроком «Амкара»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Голкипер Артур Нигматуллин подписал контракт с «Амкаром». Соглашение 26-летнего вратаря с клубом из Перми рассчитано по схеме «2+1».

Предыдущие полтора года Нигматуллин провел в «Тосно» и помог команде добиться права выступать в премьер-лиге.

В сезоне 2016/2017 на счету Нигматуллина 36 матчей в ФНЛ, 17 из них – «на ноль» и 25 пропущенных голов.

«Нигматуллин провел очень хороший сезон, и у него было несколько предложений из клубов РФПЛ, – прокомментировал подписание новичка исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов. – Но он сделал выбор в пользу нашего клуба, поскольку, по его мнению, именно здесь он сможет развиваться и прогрессировать.

В то же время, и нам был нужен именно такой голкипер, как Артур – достаточно опытный вратарь с российским паспортом, который, по мнению тренерского штаба «Амкара», далеко не полностью раскрыл свой потенциал. Надеюсь, наше сотрудничество окажется плодотворным, и «Амкар» станет для Артура главным клубом в его карьере».

Отметим, что на счету воспитанника ЦСКА три матча в премьер-лиге за «Волгу» в сезоне 2013/2014.

Ранее Нигматуллин также играл в «Мордовии», «Урале», «Химках».

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