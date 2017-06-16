Дрэймонд Грин: С Леброна начались суперкоманды

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомметировал слова форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, что он никогда не выступал за суперкоманды.

«Леброн, вот ты говоришь о нас, что мы суперкоманда? Повторяешь, что никогда не играл в супрккомандах? Дружище, в «Майами» все с тебя и началось», - цитирует Грина ESPN.

Напомним, «Уорриорз» победили « Кливленд Кавальерс» в финальной серии со счетом 4-1 и стали чемпионами НБА.