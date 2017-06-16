«Монреаль» не устраивают условия контракта Радулова

«Монреаль Канадиенс» может не продлить контракт с российским нападающим Александром Радуловым.

Как сообщает ESPN, канадский клуб не устраивают требования россиянина. Радулов желает получить контракт на 5 лет с зарплатой в 6 миллионов долларов.

Напомним, что ранее «Канадиенс» обменял свой выбор во втором раунде драфта-2018 и защитника Сергея Сергачева на нападающего Джонатана Друэна и право выбора в шестом раунде-2018.