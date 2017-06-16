«Реал» может купить Мбаппе и отдать его в аренду обратно в «Монако»

Будущее полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе прояснится на встрече агента игрока с руководством монегасков, сообщает L’Equipe.

Игра 18-летнего француза в прошлом сезоне заинтересовала многие клубы. Однако «Монако» рассчитывает сохранить Мбаппе в составе и готово предложить ему новый контракт на значительно улучшенных условиях.

Главным же претендентом на полузащитника считается «Реал». Победители Лиги чемпионы готовы приобрести Мбаппе уже нынешним летом и отдать его на сезон в аренду обратно в «Монако», чтобы перед чемпионатом мира в России у него была постоянная игровая практика и хорошие шансы на попадание в состав сборной Франции.

«Реал» готов заплатить за Мбаппе 135 миллионов евро. Однако возможный уход форварда Альваро Мораты в «Манчестер Юнайтед» может заставить испанцев рассмотреть других кандидатов в атакующую линию.

Добавим, что в сезоне 2016/2017 Мбаппе забил 26 голов и сделал 14 голевых передач во всех турнирах. Контракт игрока с «Монако» действует до 2019 года.