Конте может покинуть «Челси»

Итальянский главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте может покинуть клуб.

Как сообщает Sky Sport Italia, специалист недоволен, что руководство не спешит выполнять его пожелания по трансферам. В ближайшее время стороны проведут переговоры, чтобы внести ясность по данному вопросу.

Если Конте не получит желаемых игроков, то, вероятно, подаст в отставку.

Напомним, что ранее «Челси» покинул нападающий Диего Коста, также уйти может полузащитник Эден Азар.