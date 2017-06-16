Конте может покинуть «Челси»
Источник: Sky Sport ItaliaКомментарии
Итальянский главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте может покинуть клуб.
Как сообщает Sky Sport Italia, специалист недоволен, что руководство не спешит выполнять его пожелания по трансферам. В ближайшее время стороны проведут переговоры, чтобы внести ясность по данному вопросу.
Если Конте не получит желаемых игроков, то, вероятно, подаст в отставку.
Напомним, что ранее «Челси» покинул нападающий Диего Коста, также уйти может полузащитник Эден Азар.
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