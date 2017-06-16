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Сиваков может пополнить ряды «Амкара»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков не полетел с командой на сбор в Сербию.

Как сообщает «Матв ТВ», защитник в ближайшее время официально подпишет контракт с пермским «Амкаром».

Ранее контракт с пермяками подписал бывший вратарь «Тосно» Артур Нигматуллин.

В прошедшем сезоне Сиваков сыграл в 14-ти матчах. Портал transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость защитника в 900 000 евро.

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