Евгений Свечников: У меня одна задача – как можно скорее попасть в «Детройт»

Форвард «Гранд Рэпидс Гриффинс» Евгений Свечников прокомментировал победу команды в Кубке Колдера и заявил о задаче пробиться в состав «Детройта».

«Ощущения были потрясающими. Я очень счастлив, и мне даже сложно передать все свои мысли и ощущения. А момент, когда я поднял над головой кубок, был просто уникальным.

Я очень недоволен своей игрой, но очень рад, что мы выиграли. В первых двух раундах все было неплохо, но моя игра в третьем и четвертом раундах оставила желать лучшего. Я знаю, что мог играть лучше и больше себя проявить. Тем не менее, под конец я уже не смотрел на личную статистику, потому что на первый план вышли интересы команды, которой я, как мог, помогал.

У меня одна задача – как можно скорее оказаться в главной команде. Я знаю, что это крайне тяжело, но мне надо продолжать рано вставать и идти работать. Я должен оставаться собой и думать только об этом», – приводит слова Свечникова.

Напомним, в минувшем сезоне Свечников дебютировал в НХЛ, сыграв два матча за «Детройт», который выбрал его на драфте 2015 года под общим 19-м номером.

В АХЛ на счету 20-летнего крайнего нападающего 51 (20+31) очко в 74 матчах регулярного чемпионата и 12 (5+7) очков в 19 матчах плей-офф.