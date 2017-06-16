Роналду сообщил Пересу о решении покинуть «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может покинуть команду в ближайшее время.

Как сообщает А Воla, португалец недоволен обвинениями в свой адрес от испанской прокуратуры. Нападающий настроен на уход из команды, о чем уже уведомил президента клуба Флорентино Переса.

Прокуратура Испании утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году.