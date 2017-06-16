Погба может перейти в «Интер»
Источник: CalcioMercato.comКомментарии
Миланский «Интер» может прибрести защитника «Сент-Этьена» Флорентина Погба, старшего брата полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Как сообщает Calciomercato, контракт Погба с французким клубом истекает через год. Руководство «Сент-Этьена» желает выручить за Погба 3,5 миллиона евро.
Отметим, что в прошедшем сезоне Погба принял участие в 17-ти матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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