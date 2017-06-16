Мэр Нэшвилла надела свитер Малкина, проиграв пари мэру Питтсбурга (видео)
Мэр Нэшвилла Меган
Бэрри на пресс-конференции по случаю завершения сезона «Предаторз» надела
игровой свитер «Питтсбурга» с 71-м номером и фамилией Малкин.
Бэрри проиграла спор мэру Питтсбурга Биллу Педуто, поставив на победу «хищников» в финале Кубка Стэнли.
Напомним, чемпионами НХЛ во второй раз подряд стал «Питтсбург», победивший «Нэшвилл» в шести матчах серии.
«Пари есть пари», – сказала Бэрри и попросила не фотографировать ее в свитере «Питтсбурга».
Отметим, что ранее Бэрри выиграла пари у мэров Сент-Луиса и Анахайма, команды из городов которых «Нэшвилл» победил в предыдущих раундах Кубка Стэнли.
«Предаторз провели невероятный сезон. Мы видели много хорошего в последние несколько месяцев. Я абсолютно уверена, что вскоре Кубок Стэнли будет в Нэшвилле», – добавила Бэрри.
As a part of her wager with Pittsburgh officials, @MayorMeganBarry had to put on a @penguins jersey. @NC5 pic.twitter.com/M78SV0hScx— Jesse Knutson (@JesseKnutsonNC5) 15 июня 2017 г.