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Мэр Нэшвилла надела свитер Малкина, проиграв пари мэру Питтсбурга (видео)

Источник:  The TennesseanКомментарии

Мэр Нэшвилла Меган Бэрри на пресс-конференции по случаю завершения сезона «Предаторз» надела игровой свитер «Питтсбурга» с 71-м номером и фамилией Малкин.

Бэрри проиграла спор мэру Питтсбурга Биллу Педуто, поставив на победу «хищников» в финале Кубка Стэнли.

Напомним, чемпионами НХЛ во второй раз подряд стал «Питтсбург», победивший «Нэшвилл» в шести матчах серии.

«Пари есть пари», – сказала Бэрри и попросила не фотографировать ее в свитере «Питтсбурга».

Отметим, что ранее Бэрри выиграла пари у мэров Сент-Луиса и Анахайма, команды из городов которых «Нэшвилл» победил в предыдущих раундах Кубка Стэнли.

«Предаторз провели невероятный сезон. Мы видели много хорошего в последние несколько месяцев. Я абсолютно уверена, что вскоре Кубок Стэнли будет в Нэшвилле», – добавила Бэрри.

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