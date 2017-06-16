Куртуа отклонил предложении «Челси» о продлении контракта
Источник: Daily MailКомментарии
Бельгийский вратарь «Челси» Тибо Куртуа отклонил предложение о продлении контракта.
Как сообщает Daily Mail, «Челси» обеспокоен интересом «Реала» и намерен поднять заработную плату Куртуа до 230 000 евро в неделю.
Отметим, что действующее соглашение бельгийца рассчитано до 2019 года, переговоры о продлении контракта завершились провалом.
В прошедшем сезоне Куртуа сыграл в 39-ти матчах и пропустил 32 мяча.
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