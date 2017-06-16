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Видео дня: Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию с Уордом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер Сергей Ковалев и американец Андре Уорд выступили на заключительной официальной пресс-конференции накануне боя.

Россиянин в своем выступлении поблагодарил организаторов, а затем обратился к Уорду, и сказал: «А ты будь готов». Американец потребовал, что Ковалев не указывал на него пальцем, а российский боксер и его команда в полном составе сразу покинули пресс-конференцию.

Таким образом, не состоялась традиционная процедура «лицом к лицу». После окончания пресс-конференции для фотографов позировал только Уорд.

Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

Арена Mandalay Bay, на которой пройдет второй бой, вмещает 12 000 зрителей. 

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