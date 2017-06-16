Виталий Мутко: Мы приняли все меры, чтобы обеспечить безопасность на Кубке конфедераций

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о проведении Кубка конфедераций в России.

- В преддверии замечательного футбольного праздника, турнира чемпионов мы собираемся здесь. Россия давала обязательства по подготовке чемпионату мира и Кубку конфедераций и сейчас может информировать, что готова к проведению турнира. Мы приняли все меры: готова инфраструктура, отели. Мы приняли все меры, чтобы обеспечить безопасность. Готовы новые сервисы: безвизовый въезд для обладателей билетов КК и ЧМ, бесплатный проезд между городами и в городах в день матчей. Командам созданы все условия для тренировки, спокойной подготовке к матчам, - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».