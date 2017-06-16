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«Барселона» провела переговоры по трансферу Дембеле

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Испанская «Барселона» продолжает вести переговоры с дортмундской «Боруссией» о трансфере нападающего Усмана Дембеле.

Как сообщает Mundo Deportivo, спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес встретился в Париже с агентом футболиста Муссой Сиссоко и предложил условия личного контракта Дембеле.

Ранее сообщалось, что дортмундцы просят за 20-летнего француза 90 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дембеле в 32 матчах бундеслиги забил шесть голов и сделал 12 голевых передач.

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