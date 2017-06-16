«Барселона» провела переговоры по трансферу Дембеле

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Перейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛ

Перейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Куртуа отклонил предложении «Челси» о продлении контракта Бельгийский вратарь «Челси» Тибо Куртуа отклонил предложение о продлении контракта.

Погба может перейти в «Интер»

Погба может перейти в «Интер» Миланский «Интер» может прибрести защитника «Сент-Этьена» Флорентина Погба, старшего брата полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может покинуть команду в ближайшее время.

Роналду сообщил Пересу о решении покинуть «Реал» Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может покинуть команду в ближайшее время.