«Барселона» провела переговоры по трансферу Дембеле
Источник: Mundo DeportivoКомментарии
Испанская «Барселона» продолжает вести переговоры с дортмундской «Боруссией» о трансфере нападающего Усмана Дембеле.
Как сообщает Mundo Deportivo, спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес встретился в Париже с агентом футболиста Муссой Сиссоко и предложил условия личного контракта Дембеле.
Ранее сообщалось, что дортмундцы просят за 20-летнего француза 90 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Дембеле в 32 матчах бундеслиги забил шесть голов и сделал 12 голевых передач.
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