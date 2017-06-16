Алексей Сорокин: Не согласны с оценкой Human Rights Watch. Ужасающие сигналы не подтвердились

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о докладе Human Rights Watch.

– Что вы думаете о данных доклада Human Rights Watch?

– Оргкомитет вместе с ФИФА проводил мониторинги в течение двух лет, мы провели 70 инспекций. Мы не видели никаких негативных сигналов, нарушений. Поэтому мы не согласны с оценкой Human Rights Watch. Мы проверили около 100 подрядчиков и субподрядчиков, их контракты. Ужасающие сигналы не подтвердились, - приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».