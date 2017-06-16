Виталий Мутко: Поле в Петербурге нужно либо выкатывать, либо менять каждые 3-4 месяца

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о функционировании выкатного поля стадиона «Санкт-Петербург».

– Будет ли возможность выкатывать поле стадиона в Петербурге между Кубком конфедераций и чемпионатом мира?

– Сейчас стадион абсолютно готов, после Кубка конфедераций арена перейдет в управление «Зениту». Мы рассчитываем, что команда будет здесь играть.

Мы надеемся сохранить всю временную инфраструктуру. Мы ищем решение, которое учитывало бы нюансы. Если поле должно выкатываться – оно должно выкатываться. Вариантов два: или выкатывать поле после каждой игры, или каждые три-четыре месяца менять газон. Мы после Кубка конфедераций надеемся найти нужное решение, - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».