Марк Бержевен: Было непросто расстаться с Сергачевым, но мы не могли упустить шанс заполучить Друэна

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прокомментировал обмен защитника Михаила Сергачева на форварда Джонатана Друэна из «Тампы-Бэй».

«Очень важно, когда появляется шанс заполучить игрока уровня таланта Джонатана в раннем возрасте, – приводит слова Бержевена официальный сайт НХЛ. – Такой возможности у меня не было в течение пяти лет. К тому же, он из Квебека, так что я должен был принять такое решение.

Было непросто расстаться с Сергачевым, но мы не могли упустить шанс заполучить Джонатана».

Напомним, 22-летний нападающий провел три сезона в «Тампе-Бэй» и набрал 95 (29+66) очков в 164 матчах.

На счету 18-летнего Сергачева четыре игры за «Монреаль» в начале сезона 2016/2017, после чего защитник вернулся в «Виндзор».