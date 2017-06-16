Генсек ФИФА: Все технические детали на стадионе «Санкт-Петербург» подготовлены к Кубку конфедераций

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура поделилась мнением о проведении Кубка конфедераций в России.

– Мне повезло приехать в Россию за два дня до турнира, побывать в Москве – я могу подтвердить, что все готово к Кубку конфедераций. Подтверждаю и то, что все технические детали на стадионе «Санкт-Петербург» подготовлены к Кубку конфедераций, чтобы провести его на максимально высоком уровне. За две недели мы протестируем все системы, чтобы организовать в лучшем виде и чемпионат мира-2018, - приводит слова Самуры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».