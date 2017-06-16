Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Семин: Жду от футболистов отдачи в каждой игре

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от первого занятия с командой после отпуска и напутствовал футболистов.

«Во-первых, поздравляю всех с началом работы! Нас ждет много событий – впереди Суперкубок, чемпионат России, Лига Европы. Я жду от всех самоотдачи в каждой тренировке, в каждом эпизоде, в каждой игре.

Состоянием игроков я доволен. Оно близко к оптимальному. И набрать форму должны достаточно быстро. Настроение тоже у всех отличное, мы работали сегодня с огромным энтузиазмом! Надо, чтобы так продолжалось и дальше», - цитирует Семина официальный сайт московского клуба.

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял восьмое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны, завоевав путевку в Лигу Европы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Перейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛПерейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Сиваков может пополнить ряды «Амкара»Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков не полетел с командой на сбор в Сербию.Нигматуллин стал игроком «Амкара»Голкипер Артур Нигматуллин подписал контракт с «Амкаром». Соглашение 26-летнего вратаря с клубом из Перми рассчитано по схеме «2+1».Газзаев не ответил Путину, а «Зениту» вновь отказали (видео)Газзаев не ответил Путину, а «Зениту» вновь отказали (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Эвертон» закупился на 60 млн евро, состав «КАМАЗ-мастер» на «Шелковый путь» и переход Сергачева в «Тампу». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.Черевко продлил контракт со «СКА-Хабаровском»Защитник «СКА-Хабаровска» Александр Черевко продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба хабаровской команды.Футболисты молодежного состава «Урала» вышли из отпускаФутболисты молодежной команды «Урала» вышли из отпуска, сообщает официальный сайт команды из Екатеринбурга.Полузащитник «Гомеля» Карницкий отправился на просмотр в «Тосно»Полузащитник белорусского «Гомеля» Александр Карницкий отправился на просмотр в «Тосно», сообщает «Прессбол».«Локомотив» интересуется нападающим тульского «Арсенала»В сферу интересов московского «Локомотива» попал нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич, сообщают «Известия».«Спартак» поборется с «Ньюкаслом» и «Бернли» за защитника «Селтика»Защитник «Селтика» Йозо Шимунович попал в сферу интересов московского «Спартака» и английских «Ньюкасла», «Бернли» и «Хаддерсфильда», сообщает Daily Mail.«Амкар» завершил домашний сбор матчем с болельщиками«Амкар» завершил домашний сбор матчем с болельщикамиВ последний день домашнего сбора на стадионе «Звезда» «Амкар» провел открытую тренировку, которую увенчал матч основного состава с болельщиками команды.«Локомотив» начал сбор в австрийском Бад КляйнкирххаймеФутболисты московского «Локомотива» прибыли в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где проведут первый сбор и сыграют три контрольных матча, сообщает официальный сайт железнодорожников.Молодежная команда «Ростова» начала подготовку к новому сезонуМолодежный состав «Ростова» собрался на базе и начал подготовку к старту нового сезона, сообщает официальный сайт желто-синих.Андрей Червиченко: Бердыев вернет «Рубин» в золотые временаБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возвращение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина».Олег Кононов: Команду определяет не игрок, а стильГлавный тренер «Ахмата» Олег Кононов заявил, что команду определяют не звездные игроки, а ее стиль.Роман Зобнин: Официальные матчи буду проводить только в следующем годуПолузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о своем состоянии, отметив, что появится на поле только в следующем году.«Зенит» претендует на нападающего «Сампдории»Санкт-петербургский «Зенит» интересуется колумбийским нападающим итальянской «Сампдории» Луисом Муриэлем, сообщает SampNews24.Игорь Акинфеев: Нужно думать о своем поведении в публичном пространстве, что, к сожалению, понимают не всеКапитан сборной России Игорь Акинфеев высказался об отношении к национальной команде, отметив акцент общества на поведении игроков за пределами поля.«Хотел закончить карьеру в «Зените», но...» Трогательное прощание Данни (видео)«Хотел закончить карьеру в «Зените», но...» Трогательное прощание Данни (видео)В Петербурге очень красиво попрощались с Мигелем Данни.Кокорин – о новости про свою свадьбу: Лишь бы что-то написатьНападающий «Зенита» Александр Кокорин не подтвердил информацию о своей женитьбе на Дарье Валитовой.
Футбол
«Эвертон» закупился на 60 млн евро, состав «КАМАЗ-мастер» на «Шелковый путь» и переход Сергачева в «Тампу». Главные новости утра
Баскетбол
Чемпионский парад «Голден Стэйт» собрал 1,5 миллиона человек
Футбол
Полузащитник «Аякса» Классен за 27 млн евро перешел в «Эвертон»
Футбол
«Локомотив» интересуется нападающим тульского «Арсенала»
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости