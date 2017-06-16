Юрий Семин: Жду от футболистов отдачи в каждой игре

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от первого занятия с командой после отпуска и напутствовал футболистов.

«Во-первых, поздравляю всех с началом работы! Нас ждет много событий – впереди Суперкубок, чемпионат России, Лига Европы. Я жду от всех самоотдачи в каждой тренировке, в каждом эпизоде, в каждой игре.

Состоянием игроков я доволен. Оно близко к оптимальному. И набрать форму должны достаточно быстро. Настроение тоже у всех отличное, мы работали сегодня с огромным энтузиазмом! Надо, чтобы так продолжалось и дальше», - цитирует Семина официальный сайт московского клуба.

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял восьмое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны, завоевав путевку в Лигу Европы.