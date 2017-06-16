Сергей Лазарев, Алсу, DJ Smash примут участие в церемонии открытия КК-2017

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, кто из артистов выступит на открытии Кубка конфедераций.



- 2000 артистов примут участие в церемонии открытии, которая начнется за 2 часа до матча-открытия. Будут показаны все города-организаторы. Примут участие звезды: Алсу, Сергей Лазарев, DJ Smash, - приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».