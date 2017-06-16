Дирар станет игроком «Фенербахче»
Источник: ФК «Фенербахче»Комментарии
Полузащитник «Монако» Набиль Дирар продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».
Как сообщает официальный сайт «канареек», уже достигнута договоренность за руководством французкого клуба. Теперь турецкой стороне нужно согласовать личный контракт с Дираром.
Портал transfermarkt.de оценивает стоимость 31-летнего марокканца в 2 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Дирар принял участие в 33-х матчах, забил один гол и отдал 6 результативных передач.
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