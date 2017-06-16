Дирар станет игроком «Фенербахче»

Полузащитник «Монако» Набиль Дирар продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

Как сообщает официальный сайт «канареек», уже достигнута договоренность за руководством французкого клуба. Теперь турецкой стороне нужно согласовать личный контракт с Дираром.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость 31-летнего марокканца в 2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Дирар принял участие в 33-х матчах, забил один гол и отдал 6 результативных передач.