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«Лестер» ведет переговоры с голкипером «Халл Сити» Якуповичем

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Голкипер «Халл Сити» Элдин Якупович может продолжить карьеру в «Лестере», сообщает BBC Leicester Sport.

По данным источника, 32-летний швейцарец уже ведет переговоры с «лисами», которые идут успешно.

Отметим, что Якупович принадлежит «Халл Сити» с 2012 года, но в 2014 году дважды уходил в аренду. В сезоне 2016/2017 голкипер провел 22 матча в премьер-лиге и пропустил 36 голов.

Ранее сообщалось, что «Лестер» может покинуть основной вратарь Каспер Шмейхель.

Накануне «Лестер» объявил о подписании защитника Харри Магуайра.

Добавим, что на прошлой неделе главным тренером «Халл Сити», который проведет следующий сезон в чемпионшипе, стал Леонид Слуцкий.

Напомним, в 2006-2007 и 2009 годах Якупович выступал за «Локомотив».

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