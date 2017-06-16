Андрей Червиченко: С Калитвинцевым «Динамо» вряд ли сможет бороться за что-то выше восьмого места
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о трансферной политике московского «Динамо».
- Процессы, происходящие в «Динамо», никогда не понятны. Предположу, что с Калитвинцевым оно вряд ли сможет бороться за что-то выше восьмого места. Вандерсон, Шуньич - люди не для больших задач. Нужно заострять внимание на молодых, как это сделал «Спартак», купив Джикию. Человек за короткий период прибавил минимум в два раза. «Динамо» лучше сосредоточиться на таких вот ребятах. Путь дорогих покупок клуб уже прошел и серьезно обжегся.
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