Пол Джордж: Не собираюсь уходить из «Индианы»

Форвард «Индиана Пэйсерс» Пол Джордж заявил, что не собирается покидать команду в ближайшее время.

«У меня есть действующий контракт с «Индианой», который я намерен отработать полностью. Однако нам нужно существенное усиление.

Разговаривал ли я с Леброном? Нет. Мы с ним не общаемся, у него свои дела, у меня свои. Он величайший игрок и на многих влияет, в том числе на меня. Однако мы никогда не обсуждали мое продолжение карьеры», - цитирует Джорджа ESPN.

По итогам минувшего регулярного чемпиона НБА «Индиана» заняла седьмое место и покинула розыгрыш плей-офф уже в первом раунде, уступив «Кливленду» со счетом 0-4.

Джордж в среднем за 36 минут на паркете набирал 24 очка, делал семь подборов и отдавал три результативные передачи.