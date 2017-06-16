Стив Айзерман: Мы считаем, что Сергачева ждет яркое будущее

Генеральный менеджер «Тампы-Бэй» Стив Айзерман прокомментировал обмен форварда Джонатана Друэна на защитника «Монреаля» Михаила Сергачева.

«Мы произвели этот обмен, потому что искали возможность приобретения защитника, – приводит слова Айзермана официальный сайт НХЛ. – Мы хотели игрока такого типа, как Сергачев: атакующий защитник, большой, крепкий, с хорошим катанием и умением контролировать шайбу.

Мы искали такого игрока и смогли найти его. Поэтому обмен состоялся. А «Монреаль» искал форварда и заинтересовался Друэном.

Мы считаем, что Сергачева ждет яркое будущее. Его контракт новичка только начинается. Драфт расширения может оказать влияние. Но, в конце концов, нашей крайней необходимостью и главной целью было приобретение атакующего молодого защитника, и мы смогли это сделать».

Напомним, на счету 18-летнего Сергачева четыре игры за «Монреаль» в начале сезона 2016/2017, после чего защитник вернулся в «Виндзор». Таким образом, его трехлетний контракт новичка еще не вступил в силу.