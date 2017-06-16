Сотрудники ФИФА, отслеживающие проявления дискриминации, будут присутствовать на матчах КК-2017

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура поделилась мнением о проведении Кубка конфедераций в России.

– Мы применим антидискриминационную систему, на матчах будут присутствовать специальные сотрудники, которые займутся отслеживанием проявлений дискриминации. Надеюсь, все мы сможем насладиться футболом, – передает слова Самуры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».