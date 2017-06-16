На Кубок конфедераций продано около 60% билетов

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала, сколько билетов продано на матчи Кубка конфедераций.

- Всего билеты приобрели 480 тысяч человек. На матч-открытия продали 44 тысячи, в продаже остается 7 тысяч билетов, - приводит слова Самуры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».