«Адмирал» в межсезонье сыграет со сборной Южной Кореи и примет участие в турнире в Казахстане
Источник: ХК «Адмирал»Комментарии
ХК «Адмирал» на своем официальном сайте обнародовал план предсезонной подготовки.
3-4 июля команда пройдет медосмотр. С 5 июля по 4 августа у нее запланирован сбор во Владивостоке.
29 и 30 июля «Адмирал» проведет товарищески встречи с национальной сборной Южной Кореи во Владивостоке.
С 6 по 12 августа дальневосточники примут участие в турнире «Кубок президента Казахстана» в Астане. Их соперниками станут «Барыс», «Авангард» , «Трактор», «Нефтехимик», «Давос».
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