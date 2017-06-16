Сергей Шляпников: Не можем сказать, сыграет ли Власов с США и Ираном

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал победу над Польшей (3-0) в Катовице в матче третьей недели Мировой лиги в группе H и рассказал о травме Ильи Власова.

«Мы решили проблемы со здоровьем наших игроков, о которых я говорил на пресс-конференции накануне, и добились победы. Мы всегда верим, что можем победить с максимально возможным счетом, и сконцентрированы перед каждым матчем.

Власов получил травму, и мы не можем сказать, сможет ли он сыграть в следующих матчах», – приводит слова Шляпникова официальный сайт FIVB.

Напомним, самым результативным игроком сборной России стал Михаил Жигалов, который принес команде 16 очков.

В субботу Россия сыграет с США в Лодзе, а в воскресенье – там же с Ираном.

На данный момент Россия занимает шестое место в сводной таблице Мировой лиги.