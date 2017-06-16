Оскар де ла Хойя: Бой Мэйвезера и Макгрегора - цирк

Бывший чемпион мира, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя выразил мнение о запланированном поединке между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

«Это настоящий цирк. Вот вся суть этого боя. Взгляните на показатели в боксе Макгрегора – одну нули. Вот и все. Любой, кто хоть немого разбирается в боксе или единоборствах, понимает – Мэйвезер не получит за такой поединок того уважения, которое заслуживает», - цитирует де ла Хойю BoxingScene.

Напомним, бой между Мэйвезром и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе и пройдет по правилам бокса в весе до 69,85 кг.

Отметим, что Мэйвезер на профессиональном ринге одержал 49 побед (26 – нокаутом) и не потерпел ни одного поражения, в активе Макгрегора 23 поединка, в которых он одержал 20 побед (17 – нокаутом) и потерпел три поражения.