Виталий Мутко: Проблема дискриминации в России не острая и не системная

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о работе над проблемой расовой дискриминации.

- Россия в этом году применяла более жесткие меры против дискриминации. Мы с нашими коллегами из общественных организаций, которые мониторят эту ситуации, имеем соглашения, видим отчеты. Они говорят о том, что эта проблема не такая острая и не такая системная. РФС и власти приняли ряд мер: ввели комиссара по борьбе с расизмом, ужесточили требования в регламентах. Работа сказывается. В России играет много иностранных футболистов, это норма. Мы не видим больших проблем. Это проблема не России, а всего мира.Эта проблема актуальна в Европы. Совет Европы принял специальную конвенцию о дискриминации, Россия ее подписала и в ближайшее время ратифицируем. ФИФА жестко пресекает дискриминацию, мы будем поддерживать это., - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».