Виталий Мутко: Сборная России проделала колоссальную работу, у нас есть характер и желание победить

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о шансах сборной России на Кубке конфедераций.

- Что думаете о спортивной составляющей турнира?

- Спортивную составляющую вижу очень интригующей и интересной. К португальцам и Роналду в Казани сейчас повышенный интерес. Сборная Германии, что бы о ней ни писали, все равно есть сборная Германии, она нацелена на самый высокий результат. К России повышенный интерес, потому что мы хозяева. В сборной Чили присутствуют мировые звезды - Видаль, Санчес, за которыми одно удовольствие следить. Все команды, которые будут играть на Кубке конфедераций, знают, что такое успех. Турнир будет интригующим и непредсказуемым по результату.

- Мы встали на путь обновления команды, она строится заново. Черчесов - один из самых перспективных и растущих тренеров в стране, но у нас осталось всего 9 человек с прошлого Евро. Этой команде нужна поддержка болельщиков и опыт официального турнира, ведь сейчас мы можем играть только товарищеские встречи. Команда проделала колоссальную работу, у нас есть характер и желание победить. Результат важен, но порадовать болельщиков игрой и самоотдачей важнее. Будем рассчитывать на успех и надеяться, что болельщики будут с командой, - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».