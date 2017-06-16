Вели-Матти Савинайнен: Возвращение в «Югру» для меня - хорошая возможность развиваться

Нападающий «Югры» Вели-Матти Савинайнен прокомментировал возвращение в команду из Ханты-Мансийска.

Напомним, финский форвад выступал за «Югру» в сезоне-2013/14 КХЛ.

«Я думаю, для меня это хорошая возможность развиваться. К тому же я хорошо отношусь к «Югре» и хочу помочь команде достичь успехов. Приятно вернуться в клуб, который ты уже хорошо знаешь. Я рад этому. С того времени, как я играл в «Югре», у меня остались только хорошие воспоминания от этой команды и города. Время от времени я следил за чемпионатом КХЛ и конкретно за «Югрой». Для меня большая честь стать одним из первых легионеров после такого перерыва. Рад и с нетерпением жду начала сезона, чтобы скорее увидеться с болельщиками лично. Когда я играл в «Югре», мы были в дружеских отношениях. А сейчас обращаюсь к болельщикам на русском языке: Скоро увидимся!» - приводит слова игрока официальный сайт клуба.

