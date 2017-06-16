«Баффало» назначил Хаусли главным тренером команды

Главным тренером «Баффало» стал Фил Хаусли, предыдущие четыре сезона входивший в тренерский штаб «Нэшвилла».

«Баффало» был первым клубом НХЛ во время игровой карьеры Хаусли. «Клинки» выбрали американского защитника под общим шестым номером в первом раунде драфта 1982 года. После этого Хаусли провел в клубе восемь сезонов (1982-1990).

Также Хаусли играл в «Виннипеге», «Сент-Луисе», «Калгари», «Нью-Джерси», «Вашингтоне» и «Торонто». В 2003 году американец завершил карьеру.

Отметим, что в 2013 году Хаусли привел молодежную сборную США к победе на чемпионате мира в Уфе.

Добавим, что на протяжении предыдущих шести сезонов «Баффало» не попадало в плей-офф.