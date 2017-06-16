Мутко пригласил британского журналиста проверить стадионы ЧМ-2018

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о докладе Human Rights Watch.

- Я посещаю строительство одного стадиона в неделю. Когда закончится Кубок конфедераций, я вас приглашаю. Мы поедем по всем стройкам семи стадионов. Поговорим с рабочими, вы посмотрите. Конечно, если ты на что-то нацелен, ты найдешь, что ищешь. Все города открыты, стройки свободны, подрядчики известны. В России одно из самых жестких миграционных законодательств. Для нас крайне важна объективная оценка. Вы сделаете правильные выводы, напишете, что разобрались, как обстоят дела с правами рабочих, - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».