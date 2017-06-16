Виталий Мутко: Протесты? Если вы ссылаетесь на опыт Бразилии - у нас спокойная ситуация

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о проведении Кубка конфедераций в России.

- Если будут протесты во время Кубка конфедераций и открытия, как вы поступите?

- Я даже не знаю, что вы вкладываете в понятие демонстрации, протесты. Таких не предвидится, у нас нет почвы для них. Если вы ссылаетесь на опыт Бразилии, у нас другая, спокойная ситуация. Что касается митингов, мы открытая, свободная страна. Есть законы, порядок проведения митингов, все должны его соблюдать. Нужно быть в рамках закона, - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».