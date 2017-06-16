Алексей Сорокин: Более 90 процентов населения страны поддерживает проведение чемпионата мира
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о проведении чемпионата мира в России.
- Мы проводили много независимых опросов, более 90 процентов населения нашей страны поддерживает проведение чемпионата мира. Все эти цифры в открытом доступе, вы можете с ними подготовиться, - приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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