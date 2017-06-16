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Моуринью хочет, чтобы Перишича подписали к началу подготовки к сезону

Источник:  Daily MailКомментарии

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может стать игроком «Манчестер Юнайтед» в ближайшие недели, сообщает Daily Mail.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью считает приобретение Перишича главным пунктом трансферной программы, которая включает себя подписание четырех игроков.

«Интер» и «Манчестер Юнайтед» пока не согласовали трансферную стоимость, однако первые переговоры уже состоялись.

По данным источника, Моуринью хочет, чтобы переход Перишича был оформлен к началу предсезонного турне команды в США.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» уже подписал контракт со шведским защитником «Бенфики» Виктором Линделефом.

Кроме того, в планах клуба остается приглашение форварда «Реала» Альваро Мораты.

Добавим, что Перишич провел в «Интере» два сезона после перехода из «Вольфсбурга». За это время он сыграл в 70 матчах серии A, забил 18 голов и сделал 17 голевых передач.

Первый матч в США у «Манчестер Юнайтед» запланирован на 15 июля. Соперником команды станет «Лос-Анджелес Гэлакси».

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