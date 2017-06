Виталий Мутко: Самоучитель английского от Путина выучил от корки до корки, этими фразами и разговариваю (видео)

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко рассказал об изучении английского языка.

– Вы обещали, что выучите английский язык к ЧМ-2018. До турнира год – как ваши успехи и воспользовались ли вы самоучителем, который подарил Владимир Путин?

– Самоучитель я выучил от корки до корки, этими фразами и разговариваю (смеется). На самом деле уровень моего английского достаточен, чтобы говорить на рабочие и спортивные темы. Хотя за Сорокиным (Алексей Сорокин, глава оргкомитета «Россия-2018» – Прим.ред.) сложно следовать. Very good question, thank you very much (говорит по-английски), – приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».