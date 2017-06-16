ФИФА не приняла решение, продолжится ли проведение Кубка конфедераций после турнира в России

Генсек ФИФА Фатма Самура поделилась мнением о будущем Кубка конфедераций.

– Решения о будущем Кубка конфедераций мы пока не приняли. Мы сейчас сосредоточены на текущем турнире. А ближе к чемпионату мира в Катаре мы решение примем. Будем учитывать еще и то, что ЧМ-2022 пройдет зимой, ведь сроки проведения Кубка конфедераций должны зависеть и от этого тоже, - приводит слова Самуры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».